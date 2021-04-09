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Тодыков: причина неудач «Витязя» кроется в разделении соперников на «топ» и «не топ»

Тодыков: причина неудач «Витязя» кроется в разделении соперников на «топ» и «не топ»
Хоккей / КХЛ 0
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Голкипер подольского «Витязя» Антон Тодыков рассказал, почему его команда не смогла выйти в плей-офф.

«В целом всё было хорошо, команда показывала реально неплохой хоккей, но одной из первопричин можно выделить нестабильность. После отличных матчей с «топовыми» командами мы выходили и показывали совсем не свою игру с командами рангом ниже. Неумение ровно вести игру на протяжении всей регулярки, к сожалению, нас и подвело. А вот что стало причиной этой нестабильности, я и сам, честно говоря, не знаю. Возможно, как раз в этом разделении соперников на «топ» и «не топ» и кроется причина наших неудач», — приводит слова Тодыкова «Известия».

Напомним, «Витязь» занял девятое место в Западной конференции, на четыре очка отстав от «Спартака», занявшего восьмое место.

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