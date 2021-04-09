Агент Шалунова прокомментировал возможный отъезд форварда в НХЛ

Шуми Бабаев, агент форварда московского ЦСКА Максима Шалунова, опроверг слухи о том, что его клиент по окончании сезона уедет в «Чикаго Блэкхоукс».



«Даже нечего комментировать, потому что эта информация на данный момент не имеет никакой почвы. Никаких переговоров пока не ведётся. Только после последнего матча сезона мы будем принимать решение. Всё остальное не имеет под собой никаких оснований.



Возможное выступление в предстоящем плей-офф НХЛ? Макс если и уедет, то только на следующий год. Речь идёт только о следующем сезоне», — приводит слова Бабаева Sport24.



В этом сезоне Шалунов провёл 52 матча и набрал 35 (18+17) очков в регулярном чемпионате, также у него 13 (9+4) результативных действий в 15 встречах плей-офф.

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