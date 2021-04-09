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Галиев реализовал удаление Костина, забросив с острейшего угла

Галиев реализовал удаление Костина, забросив с острейшего угла
Хоккей / КХЛ 0
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В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает казанский «Ак Барс» (0:2, идёт третий период).

На последней минуте второго периода нападающий «Авангарда» Клим Костин подхватил шайбу и, в прорыве пытаясь применить силовой приём против защитника «Ак Барса» Андрея Педана, попал игроку обороны в лицо. Судьи приняли решение удалить нападающего на две минуты.

На первой минуте третьего периода казанцы обосновались в зоне омичей. Станислав Галиев, стоя на красной линии, отдал передачу на Артёма Галимова. Форвард нанёс бросок, но шайба отскочила обратно к Галиеву. Нападающий казанцев, не задумываясь, бросил с острого угла. Шимон Грубец не смог выручить «Авангард».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Костин ударил Педана клюшкой по лицу. Ему дали две минуты штрафа
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