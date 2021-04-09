Галиев реализовал удаление Костина, забросив с острейшего угла

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В четвёртом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Авангард» в Балашихе принимает казанский «Ак Барс» (0:2, идёт третий период).

На последней минуте второго периода нападающий «Авангарда» Клим Костин подхватил шайбу и, в прорыве пытаясь применить силовой приём против защитника «Ак Барса» Андрея Педана, попал игроку обороны в лицо. Судьи приняли решение удалить нападающего на две минуты.

На первой минуте третьего периода казанцы обосновались в зоне омичей. Станислав Галиев, стоя на красной линии, отдал передачу на Артёма Галимова. Форвард нанёс бросок, но шайба отскочила обратно к Галиеву. Нападающий казанцев, не задумываясь, бросил с острого угла. Шимон Грубец не смог выручить «Авангард».

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