«Ак Барс» раскусил «Авангард» и теперь выиграет серию?

В четвёртом матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» обыграл омский «Авангард». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.
Таким образом, счёт в серии стал 2-2.
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Напомним, эта победа стала для «Ак Барса» второй в серии. Ранее, 7 апреля, казанцы обыграли «Авангард» благодаря голам Романа Рукавишникова и Дмитрия Воронкова. К этому моменту «Ак Барс» уступал в серии 0-2. Оба поражения (1:3, 0:2) команда потерпела в домашних встречах, прошедших на «Татнефть-Арене» в Казани.
- 9 апреля 2021
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