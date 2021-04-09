Ковальчук не забрасывает уже 11 матчей

Безголевая серия нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука в плей-офф продлилась до 11 матчей.

При этом форвард нанёс 17 бросков по воротам соперников.



Кроме того, в сегодняшней встрече с «Ак Барсом» 37-летний нападающий трижды наносил бросок по воротам и провёл на льду 18 минут и 16 секунды.



В последних 11 матчах в плей-офф Континентальной хоккейной лиги на счету 37-летнего форварда всего 2 (0+2) очка. В последний раз Ковальчук забивал 8 марта — в четвёртом матче серии с екатеринбуржским «Автомобилистом». Тогда хоккеист оформил дубль.



Ковальчук перешёл в «Авангард» в ходе сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».