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Ковальчук не забрасывает уже 11 матчей

Ковальчук не забрасывает уже 11 матчей
Хоккей / КХЛ 0

Безголевая серия нападающего «Авангарда» Ильи Ковальчука в плей-офф продлилась до 11 матчей.

При этом форвард нанёс 17 бросков по воротам соперников.

Кроме того, в сегодняшней встрече с «Ак Барсом» 37-летний нападающий трижды наносил бросок по воротам и провёл на льду 18 минут и 16 секунды.

В последних 11 матчах в плей-офф Континентальной хоккейной лиги на счету 37-летнего форварда всего 2 (0+2) очка. В последний раз Ковальчук забивал 8 марта — в четвёртом матче серии с екатеринбуржским «Автомобилистом». Тогда хоккеист оформил дубль.

Ковальчук перешёл в «Авангард» в ходе сезона. В регулярном чемпионате КХЛ он сыграл 16 матчей, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач при коэффициенте полезности «-2».

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