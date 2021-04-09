Рекордсмен НХЛ по голам в большинстве уверен, что Овечкин превзойдёт его достижение

Бывший хоккеист ряда клубов НХЛ Дэйв Андрейчук выразил уверенность, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт его рекорд по голам в большинстве.



«Да, абсолютно, 100 процентов. Это великий игрок. Рано или поздно это произойдёт.



Я играл против него, поэтому имею кое-какое представление. Вся суть игры в меньшинстве заключается в том, чтобы перекрыть траекторию броска, попытаться подставить клюшку. И он препятствует очень многим вещам.



Его бросок не всегда наносится из верхней точки круга вбрасывания. Это может произойти и из более нижней точки. Он постоянно движется и запутывает соперника. Он может бросить как в ближний угол, так и в дальний, либо сделать передачу под бросок в касание. Комплекс всех этих вещей и делает его тем, кто он есть», — приводит слова Андрейчука официальный сайт НХЛ на русском языке.



35-летний Овечкин в матче с «Бостон Брюинз» (2:4) забил 266-й гол при игре в неравных составах и опередил Бретта Халла (265). На это у Овечкина ушло 1188 матчей. Халл провёл за карьеру 1269 матчей. Впереди россиянина только Андрейчук, у которого 274 шайбы и 1639 матчей.

Александр Овечкин вышел на чистое второе место по голам в большинстве за карьеру в НХЛ