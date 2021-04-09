«Вашингтон» может заполнять арену на 10%. Сейчас «Кэпиталз» проводят матчи без зрителей

Команда Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может проводить домашние матчи с 10%-ной заполняемостью арены, сообщается на официальной странице столичного клуба в «Твиттере».

Это составит 2100 зрителей.

Отмечается, что детали всё ещё улаживаются и дальнейшей информации стоит ждать в понедельник, 12 апреля.

Сейчас из-за пандемии коронавируса «Вашингтону» приходится проводить домашние матчи без зрителей. «Кэпитал Уан-Арена», на которой столичная команда принимает своих соперников, вмещает 18 506 зрителей.

Напомним, «Вашингтон» занимает 2-е место в Восточном дивизионе. «Кэпиталз» набрали 54 очка после 40 матчей. На счету столичной команды 25 побед, три из которых были добыты в овертайме и ещё два — в серии буллитов.