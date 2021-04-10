«Торонто» выменял у «Коламбуса» нападающего Райли Нэша

Клуб НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» в результате обмена с «Коламбус Блю Джекетс» заполучил 31-летнего канадского центрального нападающего Райли Нэша, сообщается на официальном сайте «листьев».



«Коламбус» получил за игрока условное право выбора в 7-м раунде драфта НХЛ 2021 года, которое может измениться на 6-й раунд, в том случае, если игрок проведёт не менее 25% в плей-офф Кубка Стэнли в этом сезоне.



В 2018 году Нэш подписал 3-летнее соглашение с «Коламбусом» на общую сумму в $ 8,25 млн ($ 2,75 млн), которое истекает после завершения нынешнего сезона.



В текущем регулярном чемпионате 31-летний форвард принял участие в 37 матчах, в которых набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «-1». Ранее он выступал за «Каролину Харрикейнз» и «Бостон Брюинз». Всего в 578 встречах в НХЛ ему удалось отметиться 172 (63+109) результативными действиями при коэффициенте полезности «-6».



В 2007 году он был задрафтован «Эдмонтон Ойлерз» в 1-м раунде под 21-м номером.

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