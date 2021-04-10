Защитник «Детройта» Патрик Немет вновь стал игроком «Колорадо»

29-летний шведский защитник «Детройт Ред Уингз» Патрик Немет в результате обмена вновь стал игроком «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает официальный сайт «лавин».
«Детройт» получил взамен право выбора в 4-м раунде драфта НХЛ 2022 года.
Напомним, что Немет выступал за «Колорадо» в сезонах-2017/2018 и 2018/2019. За «Эвеланш» он провёл 142 матча, в которых набрал 25 (4+21) очков при показателе полезности «+32». В текущем сезоне за «Детройт» он сыграл в 39 матчах, на его счету 8 (2+6) баллов за результативность при коэффициенте полезности «-1».
В 2019 году Патрик подписал 2-летнее соглашение с «Детройтом» на общую сумму в $ 6 млн ($ 3 млн за сезон).
Всего в НХЛ защитник провёл 353 встречи, в которых набрал 56 (7+49) очков при показателе полезности «+13».
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