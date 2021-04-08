Купит ли «Миннесота» центра для Капризова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном

«Дикари» близки к плей-офф и должны решать этот вопрос, но есть проблема, которая путает их планы.

Дедлайн обменов в НХЛ наступит 12 апреля, обычно в это время менеджеры клубов крутятся как белки в колесе, но в этом году пока что прошли только две крупные сделки – «Монреаль» выменял из «Баффало» Эрика Стаала, а «Нью-Джерси» отдал Кайла Палмьери и Трэвиса Зэйджака в «Айлендерс». Накануне «Чемпионат» рассказывал о планах Восточного и Центрального дивизионов, на очереди – Северный и Западный.

Обменяет ли «Нью-Джерси» Гусева и Куликова? Задачи клубов НХЛ перед дедлайном «Баффало» и «Детройт» тоже готовятся к распродаже, другие клубы ищут возможности для усиления.

Западный дивизион

«Колорадо»

Задача: найти бэкапа для Грубауэра

Павел Францоуз находится в лазарете весь сезон и пока не провёл ни одной игры, и «Колорадо» вынужден полагаться на одного лишь Грубауэра. Ни выменянный по ходу чемпионата Йонас Юханссон, ни голкиперы из системы клуба не оправдали ожиданий. Идти в плей-офф с одним надёжным вратарём точно нельзя, так что это первоочередной вопрос для «Колорадо». Но можно ожидать и других обменов, например, приобретения опытного защитника.

«Вегас»

Задача: поглазеть на витрины

Руководство «Вегаса» довольно свои составом и, в отличие от предыдущих сезонов, не видит острой необходимости что-то менять. «В этом году у нас другая ситуация, наш состав ближе к тому, каким мы хотим его видеть», — заявил генменеджер Келли Маккриммон. Но от усиления, конечно, никто отказываться не будет, если подвернётся подходящая возможность. В частности, можно добавить нападающего.

«Миннесота»

Задача: найти центрфорварда для Капризова

Главной головной болью «Миннесоты» ещё с осени можно назвать поиск центрфорварда для Кирилла Капризова. В остальном руководство клуба пытается маневрировать между необходимостью выигрывать и перестройкой команды на ходу. «Я не собираюсь продавать душу за арендного игрока, который покинет команду через пару месяцев. Мы по-прежнему хотим строить команду, собирать проспектов и драфт-пики. Но вместе с этим мы хотим побеждать. Я не жду, что мы будем слишком активны в дедлайн, но, если появится подходящая сделка, мы на неё пойдём», — сказал Билл Герин.

Фото: Getty Images

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«Аризона»

Задача: продавать или не продавать?

«Аризона» в последние пару недель совершила рывок в зону плей-офф, и прямо сейчас имеет преимущество в три очка перед «Сент-Луисом». Вопрос в том, что выберет руководство – сохранить или даже усилить состав под плей-офф, или начать работу на будущее и расстаться с рядом игроков?

«Сент-Луис»

Задача: обменять Хоффмана

Провальный март и начало апреля выдавили «Сент-Луис» на пятое место в дивизионе. Их уже обогнала «Аризона», а сзади напирает «Сан-Хосе». Конечно, обладатели Кубка Стэнли — 2019 ещё надеются выправить ситуацию, но, судя по всему, готовы попрощаться с частью игроков. Наибольший интерес представляет Майк Хоффман, которого брали на подмену травмированному Тарасенко. Уже и россиянин вернулся в строй, да и Хоффман не сказать чтобы пришёлся «блюзменам» ко двору.

«Сан-Хосе»

Задача: найти клуб для Марло

«Сан-Хосе» в последнее время тоже на подъёме, хотя о стабильной игре или борьбе за Кубок речи пока не идёт. А 41-летняя легенда «акул» Патрик Марло ещё хочет побороться за чемпионство и сменить клуб перед плей-офф. Также команду могут покинуть вратарь Деван Дубник и нападающий Маркус Сёренсен.

«Лос-Анджелес»

Задача: остаться при своих

«Лос-Анджелес» ещё не потерял математических шансов попасть в плей-офф, но с такой игрой ему там всё равно делать нечего. В клубе есть игроки, которых можно было бы обменять, однако вряд ли они нужны кому-то ещё – Дастин Браун или Джефф Картер сгодились бы, но у них большая зарплата и ещё по году контракта впереди. Аналогичная ситуация с Джонатаном Куиком, чьи лучшие годы уже позади.

«Анахайм»

Задача: решить, что делать с Мэнсоном

Главным активом «Анахайма» перед дедлайном был нападающий Рикард Ракелл, но недавно он получил травму и до сих пор не вернулся в состав. Клубы проявляют большой интерес к защитнику Джошу Мэнсону, хотя «утки» не горят желанием с ним расставаться (но могут, если предложат хорошую цену).

Северный дивизион

«Торонто»

Задача: усиление везде по чуть-чуть

«Торонто» лидирует в своём дивизионе и рассчитывает далеко пройти в плей-офф, поэтому готово усиливаться везде, где получится. И в обороне (защитников много не бывает), и в атаке (накануне на карантин загремел Нюландер, да и раньше Кайл Дубас говорил о том, что хочет приобрести форварда), и на последнем рубеже (травмированного Андерсена удачно заменил Кэмпбелл, но вдруг что-то пойдёт не так?).

Генменеджер Кайл Дубас говорил, что, если потребуется, готов обменять одного из топ-проспектов. Так что от «Торонто» можно ждать и достаточно громких сделок.

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«Эдмонтон»

Задача: усиление атаки

Задачи у «Эдмонтона» стандартные для команды, которая готовится к плей-офф, но Кен Холланд намекнул, что хоть им и нужны крайний нападающий и центр, но не стоит ждать особой активности в дедлайн. Потому что, во-первых, у «Эдмонтона» нет свободных денег, а во-вторых, они не планируют обменивать дорогостоящих игроков с истекающими контрактами.

«Виннипег»

Задача: приобретение защитника в пару к Моррисси

«Виннипег» уже провернул одну большую сделку этой зимой, обменяв Патрика Лайне на Пьер-Люка Дюбуа, и может готовиться к ещё одной. Конечно, если получится. Не секрет, что «реактивщики» ищут защитника в пару к Джошу Моррисси – по слухам, в клубе присматривались к Экхольму из «Нэшвилла» и Савару из «Коламбуса».

«Ванкувер»

Задача: пережить пандемию

Не до жиру, быть бы живу – так можно охарактеризовать положение «Ванкувера». 25 человек в команде (из которых 21 – игроки) больны коронавирусом, причём, по сообщениям в СМИ, более заразным бразильским штаммом. Тут уж не до дедлайна, сезон бы закончить.

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«Монреаль»

Задача: определиться, нужно ли ещё усиление

«Монреаль» пару недель назад выменял из «Баффало» Эрика Стаала (и тот уже успел забить первый гол за новую команду), и на этом трансферную деятельность можно было считать законченной, однако вчера стало известно, что Брендан Галлахер пропустит остаток регулярки из-за перелома пальца. У руководства ещё осталось время до дедлайна подумать и решить, надо ли им заполнять освободившееся место под потолком зарплат.

«Калгари»

Задача: распродажа

«Калгари», конечно, надо что-то менять, но, наверное, не во время сезона, а летом. Пока что команда, проигравшая восемь из последних девяти матчей, может попробовать что-то выручить за игроков с истекающими контрактами. Определённый интерес в лиге вызывает нападающий Сэм Беннетт, который не так давно сам просил об обмене, а также вратарь Давид Риттих (впрочем, он как раз команду менять не хочет).

«Оттава»

Задача: распродажа

«Оттава» — вторая с конца команда во всей лиге, и ей не остаётся ничего другого, кроме как распродавать игроков. Наибольший интерес представляет нападающий Райан Дзингел, но также стоит обратить внимание на Эрика Гудбрансона, Майка Райлли и Криса Тирни. А также на Артёма Анисимова – опытного центрфорварда, которого могут взять в контендер для глубины атаки (к тому же его ещё три недели не надо проводить через драфт отказов).