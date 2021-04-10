«Сент-Луис» забросил минимум девять шайб в одном матче впервые с марта 2011 года

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома разгромил «Миннесоту Уайлд» со счётом 9:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Зак Сэнфорд, Джейден Шварц (2), Самуэль Бле, Райан О’Райлли (2), Джастин Фолк, Джейк Уолман и Иван Барбашёв. «Блюзмены» забросили минимум девять шайб в одном матче впервые с 30 марта 2011 года, когда разгромили «Детройт Ред Уингз» (10:3).

После этого матча «Сент-Луис» с 42 очками занимает пятое место в Западном дивизионе, тогда как «Миннесота» с 50 очками — на третьей строчке. Следующие матчи 11 и 13 апреля команды сыграют между собой, затем «Блюз» 15 апреля примут «Колорадо Эвеланш», а «Уайлд» дома проведут матч с «Аризоной Койотс».