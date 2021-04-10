Александр Георгиев одержал шестую победу в сезоне НХЛ, сыграв первый матч с 20 марта

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл первый матч с 20 марта. Он отразил 31 бросок из 32 и одержал шестую победу в нынешнем сезоне. Всего в этой регулярке Георгиев принял участие в 15 матчах.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем, теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились. У экс-форварда «Трактора» отрицательный показатель полезности «-1».