Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Александр Георгиев одержал шестую победу в сезоне НХЛ, сыграв первый матч с 20 марта

Александр Георгиев одержал шестую победу в сезоне НХЛ, сыграв первый матч с 20 марта
Хоккей / НХЛ 0

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал на своём льду «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл первый матч с 20 марта. Он отразил 31 бросок из 32 и одержал шестую победу в нынешнем сезоне. Всего в этой регулярке Георгиев принял участие в 15 матчах.

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин провёл на льду 19 минут 21 секунду и отметился ассистентским дублем, теперь на его счету 42 (12+30) очка в текущем сезоне. Его соотечественники и одноклубники Павел Бучневич и Виталий Кравцов результативными действиями не отметились. У экс-форварда «Трактора» отрицательный показатель полезности «-1».

Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке
Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021