Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Рубин» и вышел в финал ВХЛ

В пятом матче полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» переиграл тюменский «Рубин» со счётом 4:3 в овертайме и вышел в финал Кубка Петрова.

Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Никита Мокин, выведший «Рубин» вперёд. Однако ещё до конца периода «Металлург» сумел отыграться и выйти вперёд усилиями Дамира Рахимуллина и Кирилла Спиценко. В середине второго периода Максим Кицын забросил третью шайбу для Новокузнецка в этом матче.



В начале третьей двадцатиминутки Егор Попов сократил отставание «Рубина» до одной шайбы, а за две минуты до конца основного времени матча Денис Давыдов сравнял счёт.



Встреча перешла в овертайм, где на четвёртой минуте дополнительного времени Даниил Ердаков принёс победу «Металлургу» — 4:3 ОТ.



В финале плей-офф ВХЛ «Металлург» сыграет с победителем пары «Югра» — «Динамо» Санкт-Петербург (счёт в серии — 3-3).