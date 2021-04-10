Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Рубин» и вышел в финал ВХЛ

В пятом матче полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» переиграл тюменский «Рубин» со счётом 4:3 в овертайме и вышел в финал Кубка Петрова.
Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Никита Мокин, выведший «Рубин» вперёд. Однако ещё до конца периода «Металлург» сумел отыграться и выйти вперёд усилиями Дамира Рахимуллина и Кирилла Спиценко. В середине второго периода Максим Кицын забросил третью шайбу для Новокузнецка в этом матче.
В начале третьей двадцатиминутки Егор Попов сократил отставание «Рубина» до одной шайбы, а за две минуты до конца основного времени матча Денис Давыдов сравнял счёт.
Встреча перешла в овертайм, где на четвёртой минуте дополнительного времени Даниил Ердаков принёс победу «Металлургу» — 4:3 ОТ.
В финале плей-офф ВХЛ «Металлург» сыграет с победителем пары «Югра» — «Динамо» Санкт-Петербург (счёт в серии — 3-3).
- 10 апреля 2021
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56
-
10:10
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:17
-
08:58
-
08:38
-
08:15
-
07:56
-
07:45
-
07:35
-
07:04
-
06:56
-
05:42
-
04:48
-
04:41