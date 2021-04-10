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Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Рубин» и вышел в финал ВХЛ

Новокузнецкий «Металлург» обыграл «Рубин» и вышел в финал ВХЛ
Хоккей / ВХЛ 0
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В пятом матче полуфинала плей-офф Высшей хоккейной лиги новокузнецкий «Металлург» переиграл тюменский «Рубин» со счётом 4:3 в овертайме и вышел в финал Кубка Петрова.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 6-й матч
10 апреля 2021, суббота. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Окончен
4 : 3
ОТ
Рубин
Тюмень
0:1 Мокин (Федотов, Ячменёв) – 10:29' (5x5)   1:1 Рахимуллин (Шевченко, Денисевич) – 13:18' (5x5)   2:1 Спиценко (Яремчук) – 16:57' (5x5)   3:1 Кицын (Локтев, Железнов) – 33:19' (5x5)   3:2 Попов (Лютов, Митрофанов) – 41:45' (5x5)   3:3 Давыдов (Попов, Митрофанов) – 57:47' (5x5)   4:3 Ердаков (Кицын, Поляков) – 63:54' (5x5)

Счёт в матче был открыт в середине первого периода — отличился Никита Мокин, выведший «Рубин» вперёд. Однако ещё до конца периода «Металлург» сумел отыграться и выйти вперёд усилиями Дамира Рахимуллина и Кирилла Спиценко. В середине второго периода Максим Кицын забросил третью шайбу для Новокузнецка в этом матче.

В начале третьей двадцатиминутки Егор Попов сократил отставание «Рубина» до одной шайбы, а за две минуты до конца основного времени матча Денис Давыдов сравнял счёт.

Встреча перешла в овертайм, где на четвёртой минуте дополнительного времени Даниил Ердаков принёс победу «Металлургу» — 4:3 ОТ.

В финале плей-офф ВХЛ «Металлург» сыграет с победителем пары «Югра» — «Динамо» Санкт-Петербург (счёт в серии — 3-3).

Календарь плей-офф ВХЛ
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