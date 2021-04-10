«Сан-Хосе» обменял Дубника в «Колорадо»

«Сан-Хосе Шаркс» совершил обмен с «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный «твиттер» клуба из Колорадо.
В рамках обмена «Колорадо» получил голкипера «Шаркс» Девана Дубника. Взамен «Сан-Хосе» получил защитника Грега Пэтерина и драфт-пик пятого раунда драфта Национальной хоккейной лиги 2021 года.
Деван Дубник в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в 17 матчах (13 из них — в стартовом составе), одержав три победы при 89,8 процентах отражённых бросков. В среднем Дубник пропускал 3,18 шайбы в матче. Он выступал в «Сан-Хосе» с начала нынешнего сезона.
Грег Пэтерин в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 11 встречах, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-1». Пэтерин выступает в «Колорадо» с начала нынешнего сезона.
- 10 апреля 2021
-
21:49
-
21:47
-
21:29
-
21:28
-
21:15
-
21:05
-
20:53
-
20:50
-
20:27
-
19:50
-
19:18
-
18:58
-
18:15
-
17:59
-
17:55
-
17:25
-
16:58
-
16:33
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
14:58
-
14:21
-
14:00
-
13:52
-
13:36
-
13:00
-
12:52
-
12:38
-
12:14
-
11:55
-
11:35
-
11:23
-
11:05
-
10:56