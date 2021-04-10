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«Сан-Хосе» обменял Дубника в «Колорадо»

«Сан-Хосе» обменял Дубника в «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0

«Сан-Хосе Шаркс» совершил обмен с «Колорадо Эвеланш», сообщает официальный «твиттер» клуба из Колорадо.

В рамках обмена «Колорадо» получил голкипера «Шаркс» Девана Дубника. Взамен «Сан-Хосе» получил защитника Грега Пэтерина и драфт-пик пятого раунда драфта Национальной хоккейной лиги 2021 года.

Деван Дубник в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сыграл в 17 матчах (13 из них — в стартовом составе), одержав три победы при 89,8 процентах отражённых бросков. В среднем Дубник пропускал 3,18 шайбы в матче. Он выступал в «Сан-Хосе» с начала нынешнего сезона.

Грег Пэтерин в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ сыграл в 11 встречах, набрав 2 (0+2) очка при показателе полезности «-1». Пэтерин выступает в «Колорадо» с начала нынешнего сезона.

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