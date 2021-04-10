Подколзин — о голе в ОТ: верил до конца, что Цицюра меня увидит. Увидел, отдал, красавец

Нападающий СКА Василий Подколзин прокомментировал победный гол в третьем овертайме пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги с ЦСКА (3:2, 3ОТ).



«Очень тяжёлая игра, шесть периодов. Очень много сил потратили обе команды, мы свои моменты просто использовали, поэтому победили. Все красавцы, что бились, старались, ложились под шайбу, вратарь молодец. Готовимся дальше.



Передача от Цицюры шикарная была. Верил до конца, что он меня увидит. Увидел, отдал. Красавец.

Тренеры в овертайме требовали всё то же самое, ничего не поменялось. Играть строго сзади, впереди создавать моменты, бросать, закрывать вратаря. Всё то же самое», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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Встреча длилась рекордные для противостояния этих команд 113 минут 51 секунду.