Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дальбек: никто не говорил, что будет легко. Надеюсь, в Петербурге ЦСКА сможет победить

Дальбек: никто не говорил, что будет легко. Надеюсь, в Петербурге ЦСКА сможет победить
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Защитник ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал поражение московской команды в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (2:3, 3ОТ).

«Был тяжёлый матч, бьются две хорошие команды. Игра получилась долгой. Отправляемся в Санкт-Петербург, надеюсь, там мы сможем победить. Никто не говорил, что будет легко. Серия длится до четырёх побед. Нам нужно восстановиться, сконцентрироваться и отправиться в Петербург, чтобы добиться победы там.

Сложно сказать, что мы потеряли. Понимали, что будет нелегко, наверное, не хватает победной заброшенной шайбы.

Все сыграли больше, чем привыкли, получилось практически два матча. В такие моменты не думаешь об усталости, это плей-офф. Надо просто было не забывать пить и есть, чтобы восстанавливать силы», — передаёт слова Дальбека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

ЦСКА и СКА играли почти 114 минут! Питер вырвал победу и близок к суперкамбэку!
Российский вундеркинд Василий Подколзин ответил всем своим критикам, оформив дубль в самый нужный момент.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021