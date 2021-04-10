Дальбек: никто не говорил, что будет легко. Надеюсь, в Петербурге ЦСКА сможет победить

Защитник ЦСКА Клас Дальбек прокомментировал поражение московской команды в пятом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (2:3, 3ОТ).
«Был тяжёлый матч, бьются две хорошие команды. Игра получилась долгой. Отправляемся в Санкт-Петербург, надеюсь, там мы сможем победить. Никто не говорил, что будет легко. Серия длится до четырёх побед. Нам нужно восстановиться, сконцентрироваться и отправиться в Петербург, чтобы добиться победы там.
Сложно сказать, что мы потеряли. Понимали, что будет нелегко, наверное, не хватает победной заброшенной шайбы.
Все сыграли больше, чем привыкли, получилось практически два матча. В такие моменты не думаешь об усталости, это плей-офф. Надо просто было не забывать пить и есть, чтобы восстанавливать силы», — передаёт слова Дальбека корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 10 апреля 2021
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