Инспекторы ИИХФ снова проверили на допинг игроков СКА

Допинг-инспекторы Международной федерации хоккея проверили на предмет применения запрещённых препаратов пять игроков СКА после пятого матча серии финала Западной конференции с ЦСКА (3:2 ОТ). В предыдущем матче проверку также проходили игроки из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что ФХР заключила договор с РУСАДА на тестирование представителей национальной команды России.

По данным «Чемпионата», проверки связаны с предстоящим выступлением сборной России на чемпионате мира. В круг проверяемых входят кандидаты в национальную команду.

После пяти матчей серии ведёт ЦСКА (3-2). Пятый матч продлился 113 минут 51 секунду. Победную шайбу питерцы забросили в третьем овертайме. Автором решающего броска стал Василий Подколзин.