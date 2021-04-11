Инспекторы ИИХФ снова проверили на допинг игроков СКА
Допинг-инспекторы Международной федерации хоккея проверили на предмет применения запрещённых препаратов пять игроков СКА после пятого матча серии финала Западной конференции с ЦСКА (3:2 ОТ). В предыдущем матче проверку также проходили игроки из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что ФХР заключила договор с РУСАДА на тестирование представителей национальной команды России.
По данным «Чемпионата», проверки связаны с предстоящим выступлением сборной России на чемпионате мира. В круг проверяемых входят кандидаты в национальную команду.
После пяти матчей серии ведёт ЦСКА (3-2). Пятый матч продлился 113 минут 51 секунду. Победную шайбу питерцы забросили в третьем овертайме. Автором решающего броска стал Василий Подколзин.
ИИХФ и КХЛ проверили на допинг 5 игроков СКА после четвёртого матча серии с ЦСКА
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