Василевский приблизился к лидеру сезона НХЛ по количеству игр без пропущенных шайб

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 36 бросков в матче и провёл 4-ю игру на ноль в текущем регулярном чемпионате. Теперь он разделяет вторую строчку с Семёном Варламовым («Нью-Йорк Айлендерс») и Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс») по количеству игр на ноль в нынешнем сезоне, отставая лишь на 1 шат-аут от Филиппа Грубауэра из «Колорадо Эвеланш».

Василевский провёл в текущем сезоне 32 встречи, из которых 25 выиграл, имея процент отражённых бросков 93,2% и пропуская в среднем 2 шайбы за игру.