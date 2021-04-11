Андрей Василевский признан первой звездой встречи с «Нэшвиллом»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший все 36 бросков по воротам, признан первой звездой игры с «Нэшвиллом».

Вторая звезда – нападающий «Лайтнинг» Райан Колтон, который и открыл счёт в матче с «Нэшвиллом».

Замыкает тройку лучших игроков встречи финский голкипер «Предаторз» Пекка Ринне, отразивший 31 из 33 бросков по воротам.

«Тампа-Бэй Лайтнинг», набрав 58 очков в 41 матче, занимает 2-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона НХЛ. «Нэшвилл Предаторз» (45) – 4-е.