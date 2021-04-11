«Калгари» без Нестерова дома всухую разгромил «Эдмонтон»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0, которая позволила им прервать 4-матчевую серию поражений.
Ключевым в игре стал 2-й период, когда хоккеисты «Калгари» забросили 4 безответные шайбы – отличились Шон Монахан, Джонни Годро (1+1), Элиас Линдхольм, Марк Джордано (1+1) и Бретт Ритчи.
Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрём отразил все 17 бросков по воротам, отметившись 3-й игрой на ноль в текущем сезоне.
Отметим, что второй матч кряду пропустил 28-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров.
«Калгари Флэймз», набрав 37 очков в 41 матче, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» (52) – 3-е.
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