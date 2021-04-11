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«Калгари» без Нестерова дома всухую разгромил «Эдмонтон»

«Калгари» без Нестерова дома всухую разгромил «Эдмонтон»
Хоккей / НХЛ 0
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В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал на своём льду «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0, которая позволила им прервать 4-матчевую серию поражений.

Ключевым в игре стал 2-й период, когда хоккеисты «Калгари» забросили 4 безответные шайбы – отличились Шон Монахан, Джонни Годро (1+1), Элиас Линдхольм, Марк Джордано (1+1) и Бретт Ритчи.

Вратарь «Калгари» Якоб Маркстрём отразил все 17 бросков по воротам, отметившись 3-й игрой на ноль в текущем сезоне.

Отметим, что второй матч кряду пропустил 28-летний российский защитник «Калгари» Никита Нестеров.

«Калгари Флэймз», набрав 37 очков в 41 матче, занимает 5-е место в турнирной таблице Северного дивизиона НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» (52) – 3-е.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
5 : 0
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Монахан (Манджапане) – 23:12' (5x5)   2:0 Годро (Ханифин, Баклунд) – 30:43' (5x5)   3:0 Линдхольм (Годро, Джордано) – 33:21' (5x4)   4:0 Джордано (Баклунд, Беннетт) – 39:25' (5x5)   5:0 Ритчи (Беннетт) – 53:30' (5x5)
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