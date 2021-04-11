Форвард «Сент-Луиса» О’Райлли забросил красивую шайбу за две секунды до конца овертайма

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О’Райлли за две секунды до конца овертайма с «Миннесотой Уаилд» забросил красивую шайбу: выкатился из-за ворот соперника и бросил с неудобной руки в дальний угол.

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Напомним, что «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту» после овертайма – 3:2. По итогам матча «Блюз» дважды отыгрывались. В овертайм команды ушли после гола Майка Хоффмана за 42 секунды до конца основного времени.

После 41 матча «Сент-Луис» с 44 очками занимает четвёртое место в Западном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В текущем сезоне О'Райлли провёл 41 игру в НХЛ и набрал 39 очков за результативность (17+22).