Генменеджер «Флориды»: было бы глупо отказываться от Монтура, когда в составе пробоина

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито прокомментировал обмен с «Баффало», в результате которого защитник Брэндон Монтур перешёл в «Пантерз».

«Брэндон – надежный и талантливый праворукий защитник, появление которого сразу окажет влияние на игру нашей команды. Эта сделка очень нас радует в силу его умения играть в самые ответственные моменты матча, одинаково хорошо действовать в обороне и атаке.

Было бы глупо отказываться от защитника, когда в составе такая пробоина. Не думаю, что на рынке можно будет найти хоккеиста, способного полностью заменить получившего травму Аарона Экблада. Но нам нужно помочь команде. Всегда нужно выслушивать предложения, но сейчас можно сказать, что я прислушиваюсь к ним чуть внимательнее. Вопрос очень сложный. Очень тяжело компенсировать Экблада вклад», – цитирует Зито официальный сайт НХЛ на русском языке.