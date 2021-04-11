Василевский — шестой российский вратарь, сделавший 25 шат-аутов в НХЛ

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал на своём льду «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.



26-летний российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил все 36 бросков в матче и провёл 4-ю игру на ноль в текущем регулярном чемпионате. Данная победа позволила Василевскому выйти на шестое место среди российских вратарей по играм на «0» в матчах НХЛ. Лидером по данному показателю является Евгений Набоков. У него 59 игр на «0». Из действующих игроков в списке лидеров идут Сергей Бобровский(34 игры на «0»), занимающий третье место и Семён Варламов(31 игра на «0»)-пятое.

Василевский провёл в текущем сезоне 32 встречи, из которых 25 выиграл, имея процент отражённых бросков 93,2% и пропуская в среднем 2 шайбы за игру.