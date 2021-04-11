В пятом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина московский ЦСКА принимал санкт-петербургский СКА на «ЦСКА-Арене» в Москве. Встреча завершилась победой СКА в третьем овертайме со счётом 3:2 (1:0, 0:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0).
Василий Подколзин, забив победный гол, установил несколько новых достижений. Он отличился на отметке 113:51, и это новый клубный рекорд по самой поздней заброшенной шайбе. Год назад 7 марта в матче «Витязь» – СКА Лукас Бенгтссон поразил ворота соперника, когда табло фиксировало 113:27. Таким образом, Василий улучшил данное достижение на 24 секунды. При этом обе столь поздние победы были одержаны в гостях. Ещё дважды СКА проигрывал в третьем дополнительным периоде и оба раза – ЦСКА: 28 марта 2015-го и 26 марта 2016 годов.
Также Подколзин стал самым молодым автором шайбы СКА в дополнительное время в плей-офф. На вчерашний день Василию было 19 лет, 9 месяцев и 17 дней. Ранее это достижение принадлежало Александру Барабанову, записавшему на свой счёт победный гол во встрече «Локомотив» – СКА, которая состоялась 27 марта 2017 года. В тот день Александру исполнилось 22 года, 9 месяцев и 10 дней. К слову, Подколзин стал 40-м игроком СКА в КХЛ, на чьём счету теперь есть заброшенная шайба в овертайме.
Напомним, счёт в серии – 3-2 в пользу ЦСКА. Шестой матч серии пройдёт 12 апреля в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало матча – в 19:30 по московскому времени.
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