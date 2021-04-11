Ковальчук прервал 11-матчевую безголевую серию. Ранее «Ак Барс» реализовал его удаление

В пятом матче финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает омский «Авангард» на «Татнефть-Арене» в Казани (2:2, завершился третий период).
Счёт в матче был открыт на 16-й минуте игрового времени. Автором шайбы стал Семён Чистяков, которому ассистировал Илья Ковальчук.
Казанцам удалось сравнять счёт на 51-й минуте игрового времени усилиями Дмитрия Воронкова. Воронков получил передачу у левого борта, далее сместился в центр и бросил с неудобной руки — шайба угодила точно в дальний угол ворот.
Менее чем через две минуты удаление заработал Илья Ковальчук, которое казанцы реализовали — дубль оформил Воронков.
Однако за 58 секунд до финальной сирены Илья Ковальчук при игре «6 на 5» сумел сравнять счёт в матче, переведя встречу в овертайм.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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