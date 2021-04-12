«Вегас» обыграл «Аризону», у Ильи Любушкина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победную шайбу в третьем периоде забросил Томаш Носек. Результативной передачей отметился Джонатан Маршессо. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин получил 19 минут и 35 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
«Вегас» одержал третью победу за последние четыре матча. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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