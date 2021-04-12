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«Вегас» обыграл «Аризону», у Ильи Любушкина «-1»

«Вегас» обыграл «Аризону», у Ильи Любушкина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Томаш Носек. Результативной передачей отметился Джонатан Маршессо. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин получил 19 минут и 35 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Вегас» одержал третью победу за последние четыре матча. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 апреля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 0
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Носек (Маршессо) – 50:38' (5x5)
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