«Вегас» обыграл «Аризону», у Ильи Любушкина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победную шайбу в третьем периоде забросил Томаш Носек. Результативной передачей отметился Джонатан Маршессо. Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин получил 19 минут и 35 секунд игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

«Вегас» одержал третью победу за последние четыре матча. «Аризона» потерпела третье поражение кряду.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.