«Айлендерс» в овертайме обыграли «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. Голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.

За «Рейнджерс» забивали Либор Гайек и Брендан Смит. Российский нападающий Виталий Кравцов отметился результативной передачей. Форвард Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У форварда Павла Бучневича «+1». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.