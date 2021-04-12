«Айлендерс» в овертайме обыграли «Рейнджерс», у Панарина «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.
За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. Голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.
За «Рейнджерс» забивали Либор Гайек и Брендан Смит. Российский нападающий Виталий Кравцов отметился результативной передачей. Форвард Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У форварда Павла Бучневича «+1». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.
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