Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Рейнджерс», у Панарина «-1»

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Рейнджерс», у Панарина «-1»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

За «Айлендерс» забивали Кайл Палмьери и Жан-Габриэль Пажо и Райан Пулок. Голкипер Илья Сорокин сделал 23 сейва.

За «Рейнджерс» забивали Либор Гайек и Брендан Смит. Российский нападающий Виталий Кравцов отметился результативной передачей. Форвард Артемий Панарин завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». У форварда Павла Бучневича «+1». Голкипер Игорь Шестёркин отразил 28 бросков.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 17 мая.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 апреля 2021, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Палмьери (Нельсон, Бейли) – 01:47' (5x4)   2:0 Пажо (Эберле, Барзал) – 19:52' (5x5)   2:1 Гайек (Какко, Хитил) – 30:23' (5x5)   2:2 Смит (Зибанеджад, Кравцов) – 32:16' (5x5)   3:2 Пулок (Барзал) – 61:13' (3x3)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021