Кравцова перевели из четвёртого в первое звено «Рейнджерс» в ходе матча с «Айлендерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

В ходе этого матча российского нападающего Виталия Кравцова перевели из четвёртого звена в первое. Со второго периода форвард чаще всего выходил на лёд вместо Криса Крайдера с Павлом Бучневичем и Микой Зибанеджадом.

«Мы так плохо провели первый период, но мне очень понравилась игра Кравцова. Решил, что его перевод в первое звено встряхнёт эту тройку», — заявил Дэвид Куинн.

Напомним, в этом матче Кравцов набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге. Он отдал результативную передачу.