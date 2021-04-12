Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Кравцова перевели из четвёртого в первое звено «Рейнджерс» в ходе матча с «Айлендерс»

Кравцова перевели из четвёртого в первое звено «Рейнджерс» в ходе матча с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой «Айлендерс» в овертайме со счётом 3:2.

В ходе этого матча российского нападающего Виталия Кравцова перевели из четвёртого звена в первое. Со второго периода форвард чаще всего выходил на лёд вместо Криса Крайдера с Павлом Бучневичем и Микой Зибанеджадом.

«Мы так плохо провели первый период, но мне очень понравилась игра Кравцова. Решил, что его перевод в первое звено встряхнёт эту тройку», — заявил Дэвид Куинн.

Напомним, в этом матче Кравцов набрал первое очко в Национальной хоккейной лиге. Он отдал результативную передачу.

Виталий Кравцов набрал первое очко в НХЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021