«Лос-Анджелес» обменял Джеффа Картера в «Питтсбург» с сохранением половины зарплаты

Команды Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» и «Питтсбург Пингвинз» произвели обмен, сообщается на официальном сайте «пингвинов».

Нападающий «Лос-Анджелеса» Джефф Картер перешёл в стан «пингвинов». В обмен «Кингз» получили условный выбор в третьем раунде драфта-2022 и право выбора в четвёртом раунде на драфте-2023.

Отмечается, что «Лос-Анджелес» удержит половину заработной платы Картера. Форвард зарабатывает $ 5,272 млн в год. Соглашение нападающего действует до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне 36-летний принял участие в 40 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач.

Напомним, последние 10 сезонов Картер выступал за «Лос-Анджелес», дважды выиграв с «Кингз» Кубок Стэнли (2012, 2014).