Капитан «Бостона» Бержерон прокомментировал разгромное поражение в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:8).



«В таком сезоне крайне важно смотреть только вперёд, особенно когда встречи идут через день. Надо обладать таким умением, особенно после таких матчей, как сегодня. Конечно, у нас нет оправданий, мы сыграли крайне плохо. Но в то же время надо смотреть вперед и готовиться ко встрече с «Баффало», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ на русском языке.



После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает 1-е место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на 4-й строчке.

Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:1.