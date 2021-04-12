Капитан «Бостона» Бержерон прокомментировал разгромное поражение в матче с «Вашингтоном»

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (1:8).
«В таком сезоне крайне важно смотреть только вперёд, особенно когда встречи идут через день. Надо обладать таким умением, особенно после таких матчей, как сегодня. Конечно, у нас нет оправданий, мы сыграли крайне плохо. Но в то же время надо смотреть вперед и готовиться ко встрече с «Баффало», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ на русском языке.
После этого матча «Вашингтон» с 58 очками занимает 1-е место в Восточном дивизионе, «Бостон» с 48 очками — на 4-й строчке.
Напомним, ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 8:1.
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