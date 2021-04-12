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Макдэвид раскритиковал НХЛ за сыгранный матч после траурной церемонии по экс-одноклубнику

Макдэвид раскритиковал НХЛ за сыгранный матч после траурной церемонии по экс-одноклубнику
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал решение НХЛ назначить матч с «Калгари Флэймз» (0:5) после эмоциональной поминальной службы бывшего товарища по команде Колби Кейва. Кейв, которому на момент смерти в апреле 2020 года было 25 лет, умер от кровоизлияния в мозг. За несколько часов до начала матча игроки «нефтяников» присутствовали на службе по нему.

«Некоторые дни — это нечто большее, чем просто хоккей.

Вечером не было представления, но этот день — о Колби, его памяти и чествовании его жизни. Вы многого просите от парней: провести что-то подобное, вспомнить своего товарища по команде, посмотреть, через что проходит вся семья. А от них ждут представления вечером. Я не уверен, о чём на самом деле думала лига.

Это тяжёлый день для семьи Кейв. Это тяжёлый день для Эмили (жена Кейва. — Прим. «Чемпионата») и её семьи. Это тяжёлый день для организаций «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз»… хотелось бы, чтобы НХЛ, возможно, немного обдумала этот день», — приводит слова Макдэвида Yahoo Sports.

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