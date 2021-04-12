Макдэвид раскритиковал НХЛ за сыгранный матч после траурной церемонии по экс-одноклубнику

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал решение НХЛ назначить матч с «Калгари Флэймз» (0:5) после эмоциональной поминальной службы бывшего товарища по команде Колби Кейва. Кейв, которому на момент смерти в апреле 2020 года было 25 лет, умер от кровоизлияния в мозг. За несколько часов до начала матча игроки «нефтяников» присутствовали на службе по нему.
«Некоторые дни — это нечто большее, чем просто хоккей.
Вечером не было представления, но этот день — о Колби, его памяти и чествовании его жизни. Вы многого просите от парней: провести что-то подобное, вспомнить своего товарища по команде, посмотреть, через что проходит вся семья. А от них ждут представления вечером. Я не уверен, о чём на самом деле думала лига.
Это тяжёлый день для семьи Кейв. Это тяжёлый день для Эмили (жена Кейва. — Прим. «Чемпионата») и её семьи. Это тяжёлый день для организаций «Эдмонтон Ойлерз» и «Бостон Брюинз»… хотелось бы, чтобы НХЛ, возможно, немного обдумала этот день», — приводит слова Макдэвида Yahoo Sports.
- 12 апреля 2021
-
12:15
-
11:59
-
11:48
-
11:30
-
11:09
-
10:50
-
10:38
-
10:18
-
10:00
-
09:49
-
09:19
-
09:01
-
08:52
-
08:41
-
08:34
-
08:16
-
08:07
-
07:41
-
06:39
-
06:16
-
06:01
-
04:43
-
04:40
-
04:37
-
03:39
-
03:37
-
02:39
-
02:26
-
01:48
-
00:03
- 11 апреля 2021
-
23:44
-
22:53
-
22:30
-
22:21
-
21:57