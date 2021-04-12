Виньо — о матче с «Баффало»: «Филадельфия» облажалась, не смогла довести дело до конца

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Ален Виньо прокомментировал поражение в матче с «Баффало Сэйбрз» (3:5). «Лётчики» пропустили три шайбы в конце третьего периода.
«Тяжело объяснить, что случилось.
Мы полностью контролировали игру и не позволяли сопернику практически ничего. Но в итоге просто облажались и не смогли довести дело до конца», — приводит слова Виньо официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» на домашнем льду уступила «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:5. На 44-й минуте Шейн Гостисбер вывел «Филадельфию» вперёд — 3:2, однако на исходе 57-й минуты встречи Джефф Скиннер вновь сравнял счёт. Менее чем через 30 секунд Расмус Асплунд вывел вперёд уже «Баффало». Тренерский штаб «Филадельфии» принял решение заменить вратаря на шестого полевого игрока, и за 24 секунды до финальной сирены Кейси Миттельштадт поставил точку в матче — 5:3 в пользу «Баффало».
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