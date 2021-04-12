А. Коваленко: легионеры «съедают» время талантливой молодёжи

Чемпион СССР и России, олимпийский чемпион Андрей Коваленко прокомментировал выступление молодёжи «Локомотива».

«Тренеры говорят, что молодёжь не выдерживает конкуренции с легионерами и ветеранами? Правильно. У нас в „Локомотиве“ в атаке делалась ставка на Ландера, Петерссона и Пулккинена — игроков, которые давно сформировались. Но как с ними может конкурировать даже самый способный юниор, который этого развития ещё не прошёл и делает только первые шаги в большом хоккее?



Но смотрите: Ландер и Петерссон, даже завалив плей-офф, получили свои деньги, махнули платком и уехали. Но — условно — Берёзкин, Дарьин или Тютнев их места занять не готовы, ведь практики регулярной игры в ключевых ситуациях у них не было, их время „съели“ легионеры. То есть клуб дал какой-то результат, но стратегически потерпел поражение, сделал шаг назад — ведь молодёжь сезон по большому счёту потеряла.



Вот в этом менталитете, считаю, главная проблема наших клубов. А потом мы удивляемся, что в национальной сборной нет конкуренции — и есть проблемы с результатом», — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.ru.