Ткачёв и Пулккинен близки к переходу в «Трактор». Главные инсайды КХЛ

В московском «Динамо» практически определились с главным тренером, не согласившись с условиями Знарка.

Рассказываем о главных трансферных новостях и возможных переходах в Континентальной лиге. Интересных событий хватает и с каждым днём становится больше. Причём как среди хоккеистов, так и в плане тренерских назначений.

Где окажется Знарок и почему «Сибирь» тянет с Мартемьяновым. Главные тренерские слухи КХЛ Сразу в несколько клубов сватают рулевого «Трактора» Анвара Гатиятулина. Где же окажется специалист?

Знарка не будет в «Динамо», главный кандидат – Кудашов

По всей видимости, история с назначением нового главного тренера московского «Динамо» близка к завершению. Олег Знарок не договорился с руководством бело-голубых. Основная причина – в московском клубе не хотят видеть давнего и верного помощника Знарка Харийса Витолиньша, а Знарок хочет работать только с ним. В результате кандидатура Олега Валерьевича отпала, а основным претендентом на вакантную должность стал известный в прошлом динамовец Алексей Кудашов. С Владимиром Крикуновым в клубе в ближайшее время официально расстанутся.

Знарок или Кудашов возглавит «Динамо»? Подробности переговоров с тренерами Развязка в борьбе за пост главного тренера московского «Динамо» далека от завершения.

Мартемьянов почти договорился с «Сибирью»…

Известен и новый главный тренер «Сибири». Николай Заварухин закончил работу в Новосибирске и продолжит тренерскую деятельность в Екатеринбурге, где будет помогать Биллу Питерсу. У Заварухина возникло недопонимание с гендиректором новосибирцев Кириллом Фастовским, навязывавшим специалисту своих помощников. В Новосибирске уже договорились о сотрудничестве с Андреем Мартемьяновым. Официально об этом пока не объявляют, так как стороны утрясают последние нюансы сделки. Помогать Мартемьянову будут Виталий Атюшов, Андрей Тарасенко и, скорее всего, Евгений Шалдыбин. Олег Ореховский тренерский штаб сибиряков покидает.

Новый тренер «Сибири» без шансов проигрывал ей в плей-офф. Но приход Мартемьянова логичен Больше удивляет то, что снова сухим из воды вышел гендиректор Фастовский.

…а Миронов – со «Спартаком»

Как мы уже сообщали ранее, в «Спартаке» грядёт серьёзная кадровая революция. В частности, серьёзные изменения коснутся тренерского штаба, где известный в прошлом защитник Борис Миронов всё ближе к назначению на пост главного тренера красно-белых. Переговоры со специалистом находятся на завершающей стадии, а помогать ему с большой долей вероятности будет легендарный Вячеслав Козлов, трудившийся в прошлом сезоне в «Куньлуне» в качестве помощника Алексея Ковалёва. Главное, что беспокоит в данном вопросе: хватит ли Миронову опыта для работы главным тренером в «Спартаке»? Спрос будет большим, в том числе и со стороны болельщиков.

«Трактор» нашёл мощное усиление

Нападающие Владимир Ткачёв и Теэму Пулккинен близки к подписанию контрактов с «Трактором». Обоим хоккеистам предложены двухлетние соглашения с хорошими финансовыми условиями. Напомним, что Ткачёв – капитан «Локомотива». Финн Пулккинен тоже отлично зарекомендовал себя в ярославском клубе, став лидером атаки. На Ткачёва и Пулккинена большой спрос. Помимо челябинцев, на них претендовал магнитогорский «Металлург». В «Тракторе» ранее заявили, что не будут предлагать новый контракт шведскому форварду Понтусу Обергу. На его место и приходит Пулккинен.

Ткачёв заработает в «Тракторе» 150 млн рублей за два года, Пулккинен — 125 млн

Мозякин может получать в «Металлурге» на уровне Дацюка в «Автомобилисте»

В ближайшее время представитель нападающего Сергея Мозякина и вратаря Василия Кошечкина начнёт переговоры с «Металлургом» о новых контрактах для своих клиентов. Мозякину уже 40 лет, Кошечкину 38 лет, но завершать карьеру оба игрока по-прежнему не намерены. С большой долей вероятности Мозякин и Кошечкин продолжат выступать за уральский клуб и получат однолетние соглашения, но на большие зарплаты в таком возрасте рассчитывать уже не приходится. Тот же Мозякин, по нашей информации, может получать в «Металлурге» зарплату сравнимую с той, которую получает в Екатеринбурге Павел Дацюк. То бишь речь пойдёт о сумме порядка 15-20 млн рублей.

Сергей Мозякин и Василий Кошечкин Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Науменков продолжит выступать за «Салават Юлаев»

В Уфе довольны защитником Михаилом Науменковым и предложили хоккеисту новый двухлетний контракт, на который он согласился. Таким образом, вслед за Григорием Паниным и Павлом Коледовым юлаевцы сохранят ещё одного игрока в обороне. В целом, ход логичный, но Науменкову нужно серьёзно прибавлять в играх плей-офф. Главная задача «Салавата» на ближайшее время – договориться о новом контракте с нападающим Владимиром Жарковым.