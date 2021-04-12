В НИИ им. Склифосовского не раскрывают подробности о состоянии Алексея Емелина

В НИИ скорой помощи им. Склифосовского, куда из Казани доставили капитана «Авангарда» Алексея Емелина, не раскрывают подробности о состоянии здоровья хоккеиста.



«Комментариев не будет. Существует ФЗ №323 («Об основах охраны здоровья граждан в РФ». — Прим. «Чемпионата»), который запрещает разглашать какую-либо медицинскую информацию, включая даже факт госпитализации», — приводит слова пресс-службы «БИЗНЕС Online».



Ранее в телеграм-каналах Baza и Mash появились данные со ссылкой на институт им. Склифосовского, где Емелин проходил лечение, что в крови хоккеиста не нашли наркотиков. Однако следы сильных обезболивающих в анализах всё равно есть. До этого в МВД Татарстана подтвердили, что в анализах капитана омского «Авангарда» были обнаружены следы наркотических веществ. Напомним, 3 апреля после матча с «Ак Барсом» Емелина увезли в больницу с высокой температурой. Вскоре ему поставили диагноз: «токсический шок печени», а затем доставили в московский НИИ им. Склифосовского.

Источник: в Казани Емелина не сопровождал ни один из представителей «Авангарда»