Источник: в Казани Емелина не сопровождал ни один из представителей «Авангарда»

Представители омского «Авангарда» не сопровождали капитана Алексея Емелина во время лечения в Казани, сообщает «БИЗНЕС-Online». По информации источника, омская команда покинула город 6 апреля сразу после второго матча Восточной конференции Кубка Гагарина с «Ак Барсом». Ни один из представителей клуба не сопровождал хоккеиста в медицинских учреждениях Татарстана.



Сообщается, что министру спорта Республики Татарстан Владимиру Леонову пришлось лично искать представителей «Авангарда», когда решался вопрос о транспортировке игрока в Москву. Инициатива о переводе хоккеиста в Москву исходила от татарстанских медиков — они понимали, что может потребоваться срочная трансплантация печени и её по ряду причин лучше проводить в Москве.



Напомним, 3 апреля 34-летний хоккеист был госпитализирован с диагнозом «токсический шок печени» и позже был доставлен в институт им. Склифосовского в Москве. Позднее в МВД по Татарстану сообщили, что в организме Емелина были обнаружены следы наркотических веществ. 8 апреля глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что в лигу не поступала официальная информация о следах наркотиков в организме игрока.

9 апреля стало известно, что хоккеист был выписан из реанимации.