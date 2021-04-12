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Завтра московское «Динамо» объявит о назначении Кудашова и его тренерского штаба

Завтра московское «Динамо» объявит о назначении Кудашова и его тренерского штаба
Хоккей / КХЛ 0

Завтра, 13 апреля, московское «Динамо» официально объявит о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды. Планируется, что соглашение будет рассчитано на два года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Как сообщает источник, помощниками Кудашова станут Александр Савченков, покинувший тренерский штаб «Витязя», трудившийся в «Куньлуне» Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев.

Тренерский штаб «Динамо», помимо Владимира Крикунова, покинут Юрий Бабенко и Владимир Воробьёв, который с большой долей вероятности будет назначен главным тренером «Амура».

Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщил о том, что основным претендентом на пост главного тренера «Динамо» стал Алексей Кудашов.

Алексей Кудашов — основной кандидат на пост главного тренера московского «Динамо»
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