Завтра московское «Динамо» объявит о назначении Кудашова и его тренерского штаба

Завтра, 13 апреля, московское «Динамо» официально объявит о назначении Алексея Кудашова на пост главного тренера команды. Планируется, что соглашение будет рассчитано на два года, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



Как сообщает источник, помощниками Кудашова станут Александр Савченков, покинувший тренерский штаб «Витязя», трудившийся в «Куньлуне» Вячеслав Козлов и Андрей Скопинцев.



Тренерский штаб «Динамо», помимо Владимира Крикунова, покинут Юрий Бабенко и Владимир Воробьёв, который с большой долей вероятности будет назначен главным тренером «Амура».

Напомним, ранее «Чемпионат» первым сообщил о том, что основным претендентом на пост главного тренера «Динамо» стал Алексей Кудашов.