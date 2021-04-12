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СКА — ЦСКА. Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — ЦСКА: Кемпе и Лайпсик впервые в плей-офф сыграют вместе, Гилмор – лишний легионер

СКА — ЦСКА: Кемпе и Лайпсик впервые в плей-офф сыграют вместе, Гилмор – лишний легионер
Хоккей / КХЛ 0
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Стали известны составы СКА и ЦСКА на шестой матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 12 апреля, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В составе ЦСКА впервые в плей-офф сыграют вместе Марио Кемпе и Брендан Лайпсик. Джон Гилмор оказался лишним легионером.

ЦСКА:

Юханссон (Шарыченков);
Дальбек — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;
Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;
Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;
Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.

СКА:

Хелльберг (Самонов);
Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;
Хафизуллин —Дыбленко, Марченко — Морозов — Галимов;
Токранов — Антипин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль;
Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.

Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.

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