СКА — ЦСКА: Кемпе и Лайпсик впервые в плей-офф сыграют вместе, Гилмор – лишний легионер

Стали известны составы СКА и ЦСКА на шестой матч финала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Встреча пройдёт сегодня, 12 апреля, в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



В составе ЦСКА впервые в плей-офф сыграют вместе Марио Кемпе и Брендан Лайпсик. Джон Гилмор оказался лишним легионером.



ЦСКА:



Юханссон (Шарыченков);

Дальбек — Сергеев, Локтионов — Андронов — Карнаухов;

Киселевич — Рыков, Мамин — Шалунов — Окулов;

Блажиевский — Робинсон, Слепышев — Кемпе — Лайпсик;

Ибрагимов, Соркин — Светлаков — Телегин, Афанасьев.



СКА:



Хелльберг (Самонов);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Кемппайнен — Бурдасов;

Хафизуллин —Дыбленко, Марченко — Морозов — Галимов;

Токранов — Антипин, Подколзин — Вей — Стрёмвалль;

Кирсанов, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Цицюра.



Напомним, счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.