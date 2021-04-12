Мартемьянов: ещё одно место в тренерском штабе «Сибири» пока вакантно

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о тренерском штабе команды.

«Планирую ли приглашать в тренерский штаб Евгения Шалдыбина? Переговоры с ним действительно идут. А пока по приезде в Новосибирск я встретился с Андреем Тарасенко, а также познакомился с кандидатом на должность видеотренера. Для меня очень важно это направление работы. Кандидат уже начал выполнение первого задания. Ещё одно место в тренерском штабе пока вакантно.

Виталий Атюшов будет работать с защитниками. Он совсем недавно ещё выходил на лёд как игрок, и для ребят он будет старшим товарищем и авторитетом. Виталий человек заслуженный. Выигрывал и чемпионат мира, и кубки в руках держал, и был капитаном в «Магнитке», где нашивку просто так не получишь. Я думаю, что он сумеет раскрыть свой потенциал. Мы работали вместе в центре «Сириус» — он буквально горит работой. Руководство центра очень довольно сотрудничеством с ним.

У Андрея Владимировича Тарасенко колоссальный опыт. Он знает всех пацанов. Я считаю, что он прекрасный специалист и ещё будет развиваться в нашей совместной работе. У меня даже вопросов не возникало по поводу того, оставаться ли ему в штабе или нет. Я сразу сказал, что он обязательно будет в команде, даже не беря во внимание то, что он значимый человек для новосибирского хоккея. Нам нужны его профессиональные качества.

Если договоримся с Евгением Шалдыбиным, то он будет в большей мере отвечать за физподготовку. Это серьёзный специалист, у которого есть много наработок. Когда ты занимаешься атлетизмом, то бывают такие тренировки, когда игрокам буквально плакать хочется, но через это надо пройти, особенно на этапе предсезонной подготовки. Евгений умеет и объяснить, и показать. Он сам находится в прекрасной физической форме.

У меня обычно никаких проблем с командой не бывает. Я приверженец раскованной атмосферы в коллективе и хочу, чтобы пацаны шли на работу с удовольствием. Но есть грань между раскованностью и расхлябанностью, которую нельзя переходить. Дисциплина — прежде всего. Причём и бытовая, и игровая. Люди не должны приходить на работу, чтобы их сжимало и скручивало, это не мой стиль. Я сам не любил такие вещи. Двери тренерской открыты всегда — если тебя что-то беспокоит и мешает работе, то заходи поговорить. Готов общаться с хоккеистами абсолютно на любую тему», – цитирует Мартемьянова Спорт-Экспресс.