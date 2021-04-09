Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»

Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Сибирь» объявил на официальном сайте о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом подписано по системе 1+1.

Ранее специалист работал ассистентом в ЦСК ВВС, «Газовике», «Химике», «Автомобилисте» и «Рубине». Главным тренером Мартемьянов был в «Соколе», «Южном Урале», «Амуре». Последним клубом Андрея Мартемьянова был «Автомобилист», который он покинул в марте прошлого года. За полные три сезона в Континентальной хоккейной лиге он всегда выводил свою команду в плей-офф.

Напомним, что ранее с поста главного тренера клуба ушёл Николай Заварухин.

В текущем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021