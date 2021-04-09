Андрей Мартемьянов возглавил «Сибирь»
Хоккейный клуб «Сибирь» объявил на официальном сайте о назначении Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды. Соглашение со специалистом подписано по системе 1+1.
Ранее специалист работал ассистентом в ЦСК ВВС, «Газовике», «Химике», «Автомобилисте» и «Рубине». Главным тренером Мартемьянов был в «Соколе», «Южном Урале», «Амуре». Последним клубом Андрея Мартемьянова был «Автомобилист», который он покинул в марте прошлого года. За полные три сезона в Континентальной хоккейной лиге он всегда выводил свою команду в плей-офф.
Напомним, что ранее с поста главного тренера клуба ушёл Николай Заварухин.
В текущем сезоне «Сибирь» с 58 очками заняла девятое место в таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.
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