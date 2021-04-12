«Нью-Джерси» может обменять Куликова в «Эдмонтон»

«Нью-Джерси Дэвилз» намерен обменять российского защитника Дмитрия Куликова в «Эдмонтон Ойлерз», сообщает журналист Кевин Викс в твиттере.
Сообщается, что срок действия паспорта Куликова истекает в течение следующих шести месяцев. Ему может потребоваться новый, прежде чем он сможет получить канадскую рабочую визу.
Напомним, что 12 марта закрывается трансферное окно в НХЛ.
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги Дмитрий Куликов провёл 38 матчей и отметился двумя голевыми передачами. Ранее в НХЛ защитник выступал за «Виннипег Джетс», «Баффало» и «Флориду Пантерз», а в Континентальной хоккейной лиге выступал за ярославский «Локомотив».
После 40 игр «Нью-Джерси» с 34 очками занимает седьмое место в Восточном дивизионе.
«Эдмонтон» провёл 40 игр, набрал 52 очка и расположился на третьем месте Северного дивизиона.
По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
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