Шалунов открыл счёт в шестом матче серии со СКА, грубо ошибся Хелльберг

Сегодня, 12 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги СКА встречается с ЦСКА. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 19:30 мск.



На 34-й минуте Брендан Лайпсик за воротами отобрал шайбу у голкипера СКА Магнуса Хелльберга, выкатился из-за ворот и отдал передачу на пятак, где броском в касание Максим Шалунов открыл счёт в матче. Максим, кстати, набирает очки девять матчей подряд — 9 (5+4).

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После пяти матчей москвичи ведут в серии. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. В пятом матче также оказались сильнее армейцы из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 ОТ.