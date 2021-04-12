Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Брагин: опыт таких матчей был на стороне ЦСКА, овертайм забрал у СКА много эмоций

Брагин: опыт таких матчей был на стороне ЦСКА, овертайм забрал у СКА много эмоций
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).

«Хочу поблагодарить болельщиков, ощущали эту энергетику. Они нас поддерживали и в сложные и в хорошие моменты. Надеемся, в дальнейшем СКА будет радовать их больше. Игра шла до гола — соперник забил и стал играть строже. Хотя шансы у нас были. Поздравляем ЦСКА с победой в серии.

Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество. Первый период проходил с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче.

Магнус опять провёл хорошую серию. Саша Самонов тоже в концовке первого, во втором матче выглядел неплохо. Не сказал бы, что у нас были проблемы с вратарями. Бывают ошибки, но в таких матчах надо забивать голы.

Для наших молодых ребят сезон был довольно удачным. Они приобрели большой опыт. Надеемся, в дальнейшем они будут играть сильнее и увереннее», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021