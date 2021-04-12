Брагин: опыт таких матчей был на стороне ЦСКА, овертайм забрал у СКА много эмоций

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).

«Хочу поблагодарить болельщиков, ощущали эту энергетику. Они нас поддерживали и в сложные и в хорошие моменты. Надеемся, в дальнейшем СКА будет радовать их больше. Игра шла до гола — соперник забил и стал играть строже. Хотя шансы у нас были. Поздравляем ЦСКА с победой в серии.

Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество. Первый период проходил с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче.

Магнус опять провёл хорошую серию. Саша Самонов тоже в концовке первого, во втором матче выглядел неплохо. Не сказал бы, что у нас были проблемы с вратарями. Бывают ошибки, но в таких матчах надо забивать голы.

Для наших молодых ребят сезон был довольно удачным. Они приобрели большой опыт. Надеемся, в дальнейшем они будут играть сильнее и увереннее», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.