Брагин: опыт таких матчей был на стороне ЦСКА, овертайм забрал у СКА много эмоций

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Западной конференции (2-4).
«Хочу поблагодарить болельщиков, ощущали эту энергетику. Они нас поддерживали и в сложные и в хорошие моменты. Надеемся, в дальнейшем СКА будет радовать их больше. Игра шла до гола — соперник забил и стал играть строже. Хотя шансы у нас были. Поздравляем ЦСКА с победой в серии.
Опыт таких матчей был на стороне ЦСКА. Овертайм забрал у нас много эмоций, но я бы не сказал, что у соперника было преимущество. Первый период проходил с преимуществом ЦСКА, второй получился обоюдоострым, а в третьем они играли на удержание. Если бы большинство сработало, то нам было бы намного легче.
Магнус опять провёл хорошую серию. Саша Самонов тоже в концовке первого, во втором матче выглядел неплохо. Не сказал бы, что у нас были проблемы с вратарями. Бывают ошибки, но в таких матчах надо забивать голы.
Для наших молодых ребят сезон был довольно удачным. Они приобрели большой опыт. Надеемся, в дальнейшем они будут играть сильнее и увереннее», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 12 апреля 2021
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:10
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:55
-
19:34
-
19:13
-
18:46
-
18:32
-
17:54
-
17:39
-
17:20
-
17:00
-
16:53
-
16:40
-
16:28
-
16:10
-
15:54
-
15:43
-
15:13
-
14:50
-
14:25