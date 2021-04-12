Нападающий Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз»

Австрийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль будет выступать за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «твиттер» «Флайерз».
«Филадельфия» обменяла австрийца на выбор в пятом раунде драфта НХЛ. Также клуб сохранит 25% оставшейся зарплаты нападающего.
Напомним, что трансферное окно в Национальной хоккейной лиге закроется 12 апреля.
В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 34 игры и набрал восемь очков за результативность: забросил три шайбы и отдал пять передач.
После 42 встреч «Вашингтон Кэпиталз» делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс» в Восточном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.
В следующем матче «Вашингтон» встретится с бывшей командой Раффля – «Филадельфией» 14 апреля. Начало – в 2:00 мск.
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