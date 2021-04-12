Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нападающий Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз»

Нападающий Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Австрийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль будет выступать за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «твиттер» «Флайерз».

«Филадельфия» обменяла австрийца на выбор в пятом раунде драфта НХЛ. Также клуб сохранит 25% оставшейся зарплаты нападающего.

Напомним, что трансферное окно в Национальной хоккейной лиге закроется 12 апреля.

В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 34 игры и набрал восемь очков за результативность: забросил три шайбы и отдал пять передач.

После 42 встреч «Вашингтон Кэпиталз» делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс» в Восточном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с бывшей командой Раффля – «Филадельфией» 14 апреля. Начало – в 2:00 мск.

Трое россиян сменили клубы! Всё главное о закрытии трансферного окна в НХЛ
Ключевые переходы, обмены, комментарии менеджеров и игроков. Дедлайн получился жарким!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021