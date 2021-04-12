Нападающий Михаэль Раффль продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз»

Австрийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Михаэль Раффль будет выступать за «Вашингтон Кэпиталз», сообщает «твиттер» «Флайерз».



«Филадельфия» обменяла австрийца на выбор в пятом раунде драфта НХЛ. Также клуб сохранит 25% оставшейся зарплаты нападающего.



Напомним, что трансферное окно в Национальной хоккейной лиге закроется 12 апреля.



В текущем сезоне НХЛ форвард провёл 34 игры и набрал восемь очков за результативность: забросил три шайбы и отдал пять передач.



После 42 встреч «Вашингтон Кэпиталз» делит первое-второе места с «Нью-Йорк Айлендерс» в Восточном дивизионе. По итогам регулярного чемпионата по четыре команды из каждого дивизиона выйдут в плей-офф.

В следующем матче «Вашингтон» встретится с бывшей командой Раффля – «Филадельфией» 14 апреля. Начало – в 2:00 мск.