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Зарипов: передаю привет своей мечте. Если думаешь, что я сдался, то ты ошибаешься

Зарипов: передаю привет своей мечте. Если думаешь, что я сдался, то ты ошибаешься
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов опубликовал пост в «Инстаграме» в преддверии шестого матча серии финала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Авангардом».

«Передаю привет своей мечте. Если ты думаешь, что я сдался… Ты ошибаешься!» – написал Зарипов в своём «инстаграме».

Стоит заметить, что данная цитата приписывается философу Омару Хайяму. Казанский клуб на данный момент уступает со счётом 2-3 в серии и находится в одном поражении от завершения сезона. Во вторник, 13 апреля, команды встретятся в Балашихе. В нынешнем плей-офф 40-летний нападающий принял участие всего в трёх матчах, в которых не отметился результативными действиями и заработал нейтральный показатель полезности. В среднем за матч российский форвард проводил на льду 10 минут 35 секунд.

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