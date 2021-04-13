«Торонто» выменял защитника Бена Хаттона у «Анахайма» за выбор в пятом раунде драфта
«Анахайм Дакс» и «Торонто Мэйпл Лифс» совершили обмен, сообщается в официальных «твиттерах» клубов Национальной хоккейной лиги. «Дакс» обменяли защитника Бена Хаттона в «Мэйпл Лифс». Взамен «утки» получили выбор в пятом раунде драфта-2022 в качестве компенсации.
В нынешнем сезоне 27-летний Хаттон принял участие в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 5 (1+4) очков при показателе полезности «-13». В среднем за матч канадский защитник проводил на льду 18 минут 30 секунд. Для Бена этот сезон был первым в «Анахайме». Ранее он выступал за такие клубы, как «Ванкувер Кэнакс» и «Лос-Анджелес Кингз».
Вчера, 12 апреля, в НХЛ прошёл дедлайн, после которого все переходы и обмены отныне запрещены до начала межсезонья.
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Последние два дня трансферного рынка в НХЛ получились богатыми на интересные переходы.
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