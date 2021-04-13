СКА ни разу не реализовал большинство в серии с ЦСКА. У команды Брагина было 17 попыток

В шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина санкт-петербургский СКА принимал московский ЦСКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой московских армейцев со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

За всю серию команда Валерия Брагина ни разу не смогла использовать большинство. У СКА было 17 попыток для реализации численного преимущества. В общей сложности за 16 матчей в плей-офф СКА забил 11 голов в большинстве из 62 возможностей.

После шести матчей москвичи выиграли серию. В первом матче серии ЦСКА оказался сильнее со счётом 3:0, второй матч также остался за москвичами — 2:0. В третьем матче, прошедшем в Санкт-Петербурге, ЦСКА одержал победу со счётом 5:2. Четвёртая встреча осталась за СКА — 3:1. В пятом матче также оказались сильнее армейцы из Санкт-Петербурга со счётом 3:2 ОТ.