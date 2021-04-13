Защитник «Оттавы» Гудбрансон обменян в «Нэшвилл», Густафссон стал игроком «Монреаля»

В последние часы перед закрытием окна переходов в НХЛ состоялись несколько важных переходов.
Так, «Оттава Сенаторз» обменяла 29-летнего канадского защитника Эрика Гудбрансона в «Нэшвилл Предаторз» на 24-летнего американского игрока обороны Брэндона Фортунато и пик 7-го раунда драфта НХЛ 2023 года.
В текущем сезоне Гудбрансон провёл 36 встреч за «Оттаву», в которых набрал 3 (1+2) очка при показателе полезности «-13». В 2018 году он заключил 3-летний контракт с «Торонто Мэйпл Лифс» на общую сумму в $ 12 млн ($ 4 млн за сезон), который истекает по окончании нынешнего сезона. Фортунато к 24 годам не провёл ни единой встречи в НХЛ.
В свою очередь, «Филадельфия Флайерз» объявила о переходе 29-летнего шведского защитника Эрика Густафссона в «Монреаль Канадиенс», взамен получив право выбора в 7-м раунде на драфте НХЛ 2022 года. При этом, «Флайерз» сохраняют за собой 50% от контракта игрока.
В текущем сезоне Густафссон провёл 24 встречи за «Флайерз», в которых набрал 10 (1+9) очков при показателе полезности «-2». Перед началом нынешнего сезона он заключил с «лётчиками» 1-летний контракт на сумму $ 3 млн.
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