«Рейнджерс» был готов расторгнуть контракт с Деанджело. Игроком интересовался «Монреаль»

25-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело, скандально известный дракой со своим одноклубником Александром Георгиевым, в заключительные дни перед дедлайном мог оказаться на рынке свободных агентов.

«Рейнджерс» был готов расторгнуть контракт Деанджело, чтобы позволить ему пройти через процедуру отказов с целью расторжения контракта и позволить ему подписать контракт в качестве свободного агента.

Заинтересованность к игроку перед дедлайном проявлял «Монреаль Канадиенс». Однако сам Деанджело не согласился на это. Поэтому его контракт будет выкуплен только летом», — сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».

Напомним, что 25-летний Деанджело был исключён из основного состава после драки, но его контракт ($ 4,5 млн до конца сезона-2021/2022) не был выкуплен. В текущем сезоне за «синерубашечников» он провёл лишь 6 встреч, в которых отдал 1 голевую передачу и заработал коэффициент полезности «-6».