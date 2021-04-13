«Рейнджерс» был готов расторгнуть контракт с Деанджело. Игроком интересовался «Монреаль»

25-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело, скандально известный дракой со своим одноклубником Александром Георгиевым, в заключительные дни перед дедлайном мог оказаться на рынке свободных агентов.
«Рейнджерс» был готов расторгнуть контракт Деанджело, чтобы позволить ему пройти через процедуру отказов с целью расторжения контракта и позволить ему подписать контракт в качестве свободного агента.
Заинтересованность к игроку перед дедлайном проявлял «Монреаль Канадиенс». Однако сам Деанджело не согласился на это. Поэтому его контракт будет выкуплен только летом», — сообщает журналист TSN Даррен Дрегер в «Твиттере».
Напомним, что 25-летний Деанджело был исключён из основного состава после драки, но его контракт ($ 4,5 млн до конца сезона-2021/2022) не был выкуплен. В текущем сезоне за «синерубашечников» он провёл лишь 6 встреч, в которых отдал 1 голевую передачу и заработал коэффициент полезности «-6».
- 13 апреля 2021
-
02:04
-
01:51
-
01:33
-
01:23
-
01:15
-
01:00
-
00:36
-
00:20
-
00:05
-
00:00
-
00:00
- 12 апреля 2021
-
23:55
-
23:45
-
23:32
-
23:23
-
23:05
-
23:03
-
22:56
-
22:53
-
22:48
-
22:46
-
22:31
-
22:25
-
22:14
-
21:59
-
21:47
-
21:43
-
21:27
-
21:10
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
20:08
-
19:55