«Каролина» обменяла Флёри в «Анахайм» на Хаканпяя

Клубы НХЛ «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс» совершили обмен защитниками в последние часы перед дедлайном НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.



29-летний финский защитник Яни Хаканпяя стал игроком «Каролины», в обратном направлении последовал 24-летний канадец Хэйдн Флёри. Также «Анахайм» получил пик 6-го раунда драфта НХЛ 2022 года.



В текущем сезоне Хаканпяя провёл 42 встречи за «Анахайм», в которых набрал 1 (0+1) очко при показателе полезности «0» и 31 минуте штрафного времени. Перед сезоном-2020/2021 он заключил 1-летнее соглашение с «Дакс» на общую сумму $ 700 тыс.



На счету Хэйдена Флёри также 1 (1+0) очко в 35 матчах текущего регулярного сезона НХЛ, при коэффициенте полезности «-6» и 6 минутах штрафного времени. Согласно 2-летнему контракту, подписанному с «Анахаймом» перед началом сезона, он заработает $ 2,6 млн ($ 1,3 млн за сезон).

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